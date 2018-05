Pioggia di medaglie ai marsicani in gara alle gare internazionali di TaeKwon-do e Kick Boxing a Terracina

Avezzano. Domenica 13 Maggio si e’ svolto a Terracina presso il “PalaCarucci” l’edizione 2018 del trofeo “Anxur Battle” gara internazionale di TaeKwon-do ITF e Kick Boxing. La ASD MMA di Avezzano e la ASD IKB di Pescina si sono presentate a questo importante appuntamento con una delegazione composta da 12 atleti marsicani capitanati dai Coach Tony Bertone, Manuela De Amicis e Jacopo Santilli. I Marsicani tornano a casa con un bottino di 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi.

In dettaglio: Sara Bove Oro forme ed oro combattimento – Cesidio Biocca Oro combattimento ed argento forme – Riccardo Di Profio Oro forme – Simone Gerardo Riccardi Oro combattimento – Davide Piperni Oro combattimento – Alissa Fiorillo Oro combattimento – Valeria D’Angeli Argento combattimento – Martina Vasiu Argento combattimento – Anna Bertone Bronzo – combattimento – Claudio Bertone Bronzo combattimento. Peccato per Matteo Angelini che nonostante un’ottima performance resta fuori dal podio e per Luca Troiani che a causa della febbre non ha potuto gareggiare. Grande orgoglio per il Direttore Tecnico Maestro Alessandro Cavidossi e per il Maestro Massimo Persia, estremamente soddisfatti di questi risultati. La ASD MMA tiene i corsi presso il PalaWinnerTeam di Avezzano in via F.Paolini 1, invece la ASD IKB tiene i corsi presso la palestra delle scuole medie Fontamara e Pescina.