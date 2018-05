Le opportunità dei social media nella comunicazione turistica, giornata conclusiva a Tagliacozzo per la Settimana del Turismo

Tagliacozzo. L’entusiasmante percorso de “La Settimana del Turismo”, organizzata dall’Itet “Argoli” di Tagliacozzo, sta facendo ricontrare un grande successo. L’interesse per gli studenti, l’interattività e la sinergia con le varie iniziative delle quali sono gli studenti i veri protagonisti è stato sicuramente sorprendente. I nastri di partenza dal 10 maggio 2018, e da allora e fino alla giornata conclusiva è un susseguirsi di eventi, escursioni ed attività che hanno caratterizzato le varie iniziative durante le sessioni mattutine e pomeridiane. Giovedì 17 Maggio la mattinata conclusiva, nel corso della quale alle ore 10.30 è prevista una sessione di approfondimento con studenti, genitori, docenti, autorità ed intervenuti sul tema: “Turismo, web & social Media – Le opportunità della comunicazione professionale on line”. Relatore conclusivo sarà il giornalista Daniele Imperiale, consigliere dell’Ordine Regionale dei giornalisti d’Abruzzo, il quale ha seguito un percorso formativo con l’Itet riguardante la comunicazione giornalistica propedeutica agli esami di Stato. Un progetto realizzato in collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, sul quale gli studenti delle classi quinte hanno mostrato un fortissimo interesse con soddisfazione della responsabile di progetto Prof.ssa Maria Gabriella Martignetti e della Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Marziale. Con questa iniziativa conclusiva, l’Istituto vuole fornire elementi utili di valutazione per le opportunità che la comunicazione innovativa può apportare nel settore del turismo, con particolare riferimento all’utilizzo dei social media. All’incontro, aperto a tutti, sarà presente anche il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, sindaco social per eccellenza nella Marsica. Al termine dell’incontro sul Turismo e social media, è prevista per le ore 12.00 la conferenza stampa finale che concluderà la Settimana del Turismo edizione 2018. (g.a.)