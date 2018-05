Al Galilei di Avezzano si parla di diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo

Avezzano. Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo”. In quest’ottica, diventa attuativo dal 25 maggio 2018 il Regolamento Europeo 16/679 detto anche GDPR (General Data Protection Regulation). Se ne parlerà venerdì dalle 9 nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore G.Galilei di Avezzano in un seminario formativo, riservato agli Amministratori di Condominio, dal tema “Le Responsabilità Gestionali Dell’Amministratore e le nuove norme sulla Privacy”. “Un’importante momento di approfondimento per gli Amministratori di Condominio che potranno avvalersi del prezioso supporto di Relatori altamente qualificati” commenta Elisa Testa, Presidente della sede UNAI provinciale di L’Aquila inaugurata solo qualche mese fa ad Avezzano e che vanta già diverse iscrizioni.

“I seminari di formazione, validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali, vogliono essere non solo occasione di supporto e sostegno agli Amministratori di Condominio che già esercitano nella nostra provincia ma anche un valido strumento di promozione di tutte quelle figure professionali che ruotano attorno alla realtà “Condominio”. L’iniziativa vede la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Tecnico che, nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sono chiamate ad acquisire valide specifiche competenze professionali sempre più rispondenti alle continue evoluzioni del mondo del lavoro.