Tutti ad assaggiare il gelato di montagna più buono, al via il concorso di Confartigianato Abruzzo

Avezzano. Parte il concorso della Confartigianato imprese di Avezzano sul gelato di montagna più buono. L’iniziativa, presentata ieri mattina, coinvolgerà cinque storiche attività del territorio che per l’occasione hanno creato dei gusti unici e rigorosamente artigianali: pasticceria Risorgimento Avezzano zabaione per diabetici, gelateria Danny Carsoli Monte Velino con cioccolato bianco alla mandorla, crema al pistacchio e mandorle, pasticceria Fontamara Pescina delizia di Fontamara con ricotta, zafferano, mele e cannella, pasticceria Delizia degli Elfi Pescasseroli nocciole, cioccolato e amaretto, pasticceria Carmignani Avezzano ricotta, mele e miele.

Sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Avezzano sono pubblicate le ricette e gli ingredienti utilizzati dai maestri gelatieri per il concorso ed è possibile votare con un like il gusto preferito. Il gelato più buono sarà valutato inoltre da una giuria tecnica. I voti acquisiti attraverso i canali social saranno sommati alla valutazione della giurati per determinare il gelato vincitore del contest “Gusto Speciale della Montagna 2018” che si aggiudicherà una targa ricordo e un anno di promozione sui canali social della Confartigianato imprese. Il concorso terminerà il 2 giugno.