Niente auto nella zona di Piazza Torlonia per tutta l’estate, al via i lavori per la riqualificazione

Avezzano. Dopo una fase di preparazione, partono gli interventi di riqualificazione in Piazza Torlonia. Da mercoledì 16 stop alle auto in sosta lungo il perimetro dell’area. L’amministrazione comunale fa sapere che «è stato accertato che su parte dell’area circostante la recinzione (sporgente per circa 60 cm rispetto al perimetro di Piazza Torlonia), dovrà essere vietata la sosta dei veicoli in quanto il restringimento della sede stradale, non consente il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza», pertanto, per ragioni di pubblico interesse, saranno adottati provvedimenti di divieto.

Dal 16 maggio al 19 agosto, istituzione del divieto di sosta “con rimozione” su Via di Piazza Torlonia (lato sud), solo lato sinistro, direzione di marcia, dal civico 24 (di fronte) all’incrocio con Piazza della Repubblica. Dal 16 maggio al 19 agosto, istituzione del divieto di sosta “con rimozione” su Via di Piazza Torlonia (chioschetto) solo lato destro, direzione di marcia, dall’area immediatamente successiva alla recinzione del chioschetto all’incrocio con Via America;

Dal 16 al 20 maggio, istituzione del divieto di sosta “con rimozione” su Via di Piazza Torlonia (lato Arssa), solo lato sinistro, dall’incrocio con Piazza della Repubblica all’incrocio con Via Roma. Dal 19 maggio 2018 al 18 agosto, nelle sole giornate di sabato, dalle ore 4 alle ore 16, l’istituzione del divieto di sosta “con rimozione” e del divieto di transito per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione degli autocarri per l’esercizio della vendita, su Via Mazzini, nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza della Repubblica e l’incrocio con Via Benedetto Croce.