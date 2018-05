Tagliacozzo. Ennesimo atto vandalico nel parco bimbi comunale di Tagliacozzo. Questa volta è toccato allo scivolo dedicato ai più piccoli. La passerella dove i bambini scivolano e si divertono è stata spaccata diventando pericolosa. A causare il danno sono stati con tutta probabilità dei ragazzi più grandi entrati nell’orario non consueto nell’area. In tanti hanno denunciato il fatto sui social lamentandosi per l’accaduto e per l’atteggiamento non rispettoso assunto da alcuni.