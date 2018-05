Tutto pronto per la premiazione del concorso giornalistico “Angelo Maria Palmieri”, ecco i finalisti

Avezzano. Giovedì 24 Maggio, alle 16,30, nella sala convegni dell’ex Arssa ad Avezzano, si terrà la cerimonia di premiazione della settima edizione del Premio nazionale di giornalismo “Angelo Maria Palmieri”. Interverranno il presidente FIABA Giuseppe Trieste, il presidente dell’associazione culturale “Angelo Maria Palmieri” Giuliana Marrocco, Stefano Pallotta presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, il giornalista Giuseppe Sanzotta, il giornalista Domenico Ranieri, il dirigente scolastico del Liceo Classico “Torlonia” Annamaria Fracassi. Presentatrice della giornata la giornalista Orietta Spera. FIABA Onlus, Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche, sette anni fa ha istituito il concorso riservato a giornalisti, aspiranti giornalisti, studenti di scuole di giornalismo e studenti universitari, che con il proprio lavoro si sono particolarmente distinti nel portare in evidenza temi – particolarmente importanti – nel campo del sociale, quali il superamento di tutte le barriere culturali e sociali, la tutela dei diritti umani.

L’intitolazione del premio ad Angelo Maria Palmieri è un riconoscimento ai valori che hanno contrassegnato la vita del giovane giornalista scomparso a soli trent’anni, alla sua determinazione nel contribuire al cambiamento della nostra società, favorendo la diffusione di valori morali, etici e civili. Sono pervenuti nei termini come stabilito dal bando del concorso 70 elaborati inviati da giornalisti di tutta Italia. Una giuria di esperti ha scelto i finalisti.

I finalisti sono: Antonio Crispino per un video pubblicato sul sito “www.corriere.it”; Cristina Di Giorgi per un articolo pubblicato sul sito “www.ilgiornaleditalia.org”; Alina di Mattia per un articolo pubblicato su “Il Faro24”. Sono state assegnate due Menzioni Speciali a Floriana Bulfon per un articolo pubblicato su “L’Espresso” e a Rosa Rosita per un video pubblicato sulla rubrica Rai 1 “Tv7”. Una targa di merito sarà consegnata al Liceo Classico “Alessandro Torlonia” di Avezzano per la rubrica settimanale “Giornalistudenti”, rivelatasi una indovinata e interessante iniziativa, intrapresa grazie alla disponibilità del quotidiano Il Centro d’Abruzzo, a cui hanno preso parte numerosi studenti della scuola con la passione del giornalismo.

Il Concorso, su iniziativa di FIABA Onlus e della Biblioteca e associazione culturale “Angelo Maria Palmieri”, è stato organizzato grazie al sostegno dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, della Fondazione Carispaq e della Banca di Credito Cooperativo di Roma e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del C.O.N.I. Point Avezzano.