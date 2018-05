Bambini alla scoperta di Alba Fucens grazie all’iniziativa Fucino 2018. Archeologia a km zero

Massa d’Albe. Nell’ambito dell’iniziativa “Fucino 2018. Archeologia a km zero” arriva una domenica tutta dedicata ai più piccoli. Il 20 maggio l’area archeologica di Alba Fucens accoglierà i più piccoli per letture ad alta voce e una visita guidata all’antica città romana, organizzate da Limes Cooperativa e da Vieniviaconme – Caffè Letterario di Avezzano , in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo.

Un modo nuovo per conoscere la storia attraverso le parole e l’esperienza di un pomeriggio di maggio – il maggio dei libri – da trascorrere in un luogo in cui il passato e il presente si confondono in un unico e coinvolgente percorso. Nella stessa giornata, dalle 10 alle 13, è prevista anche una nuova apertura dell’area archeologica di Luco dei Marsi.