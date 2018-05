Question time, Colucci: sul caso Gielle riotterremo il milione di euro e il Nuovo municipio sarà completato

Avezzano. Tre questioni importanti trattate al question time che si è svolto oggi in consiglio. Il Comune ha risposto alle interrogazioni e alle interpellanze sollevate da alcuni consiglieri comunali di minoranza. L’assessore agli Affari legali, Chiara Colucci, è intervenuta sulla “Controversia Gielle”, presentata da Roberto Verdecchia e Domenico Di Berardino e sulla “Situazione “Irim – Nuovo Municipio”, presentata da Roberto Verdecchia e Cristian Carpineta mentre il vice sindaco Lino Cipolloni, con delega ai Lavori pubblici, ha chiarito sull’interrogazione “Interporto di Avezzano”, presentata Gianfranco Gallese.

L’assessore Chiara Colucci ha esposto in merito alla situazione attuale in cui si trovano due annose vicende processuali che vedono coinvolto il Comune di Avezzano, sottolineando l’intenzione dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il caso Gielle, di recuperare l’intera somma di cui è creditrice (oltre un milione di euro) e di riottenere il possesso dell’immobile, per quanto riguarda il caso del nuovo Municipio, per completare un’opera da riconsegnare quanto prima ai cittadini.

Il vicesindaco Lino Cipolloni ha chiarito l’intenzione dell’amministrazione del sindaco Gabriele De Angelis di destinare l’Interporto a progetti di protezione civile e come eventuale punto di riferimento dell’Esercito italiano, sottolineando che al momento non esiste carteggio tra Regione e Protezione civile nazionale ma sono in corso solo colloqui tra il presidente della Regione e il responsabile della protezione civile nazionale che ha dimostrato interesse per le strutture di Avezzano e L’Aquila.