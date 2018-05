Precipita dal secondo piano mentre è su una scala per lavori di manutenzione, grave giovane marsicano

Ortucchio. E’ precipitato dalla scala da un’altezza pari al secondo piano mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione. Un un giovane marsicano, F.D’A. 40 anni, di Ortucchio, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Secondo quanto accertato dai carabinieri della locale stazione, il giovane stava riparando un discendente nell’abitazione di una parente quando, per cause ancora non chiare, è scivolato, precipitando a terra.

Il volo è stato impressionante e le conseguenze sono state notevoli. E’ stato infatti richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila. Il paziente è stato stabilizzato e trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato un violento trauma cranico e diverse fratture.