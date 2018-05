Grande successo per il convegno “La riforma del Terzo Settore”, Salvatore: “occasione importante per la formazione”

Avezzano. Sala Irti gremita di pubblico per il convegno organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e Marsica dal titolo “La riforma del terzo settore”, che ha dato il via agli eventi legati alla Sesta edizione della Stracittadina di Avezzano. Il tema di grande attualità, magistralmente trattato dagli esperti relatori, il professore Marco Fava e il dottor Camillo Gentile, ha richiamato, oltre ai professionisti, anche molti operatori del mondo delle associazioni, dello sport e del no-profit in generale.

“Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato la dottoressa Rosa Maria Pomponio, presidente dell’Unione Giovani Commercialisti, “abbiamo voluto dare il nostro contributo a questa splendida manifestazione, siamo convinti che lavorando insieme si possano raggiungere i migliori risultati”. “L’evento è stato formativo in tema di nuove normative legate alle associazioni sportive, culturali e sociali”, il commento dell’assessore allo Sport, Angela Salvatore, “il mio plauso agli organizzatori che hanno offerto la possibilità ai presenti di aggiornarsi su argomenti in continua evoluzione”. È stato presente anche l’assessore al Bilancio, Felicia Mazzocchi.