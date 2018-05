Avezzano. L’assessore allo Sport, Angela Salvatore, ha incontrato questa mattina in Comune i collaboratori dell’associazione “Arcieri Arcobaleno”, organizzatori del “Trofeo Pinocchio”, in agenda per domenica 27 maggio. L’evento è organizzato in collaborazione con Fitarco (Federazione italiana tiro con l’arco) e il Comune di Avezzano. Il raduno è previsto alle 15 allo Stadio dei Pini. L’ingresso è libero e aperto a tutti.