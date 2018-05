“Avezzano in fiore”, nasce il concorso per chi abbellisce balconi, davanzali e vetrine

Avezzano. Valorizzare e promuovere il decoro floreale della città realizzato dai cittadini: perché il verde pubblico, e l’ambiente in generale, sono elementi fondamentali per uno sviluppo urbano ed equilibrato e soprattutto sono determinanti per il miglioramento della qualità della vita. Nasce con questo obiettivo il concorso “Avezzano in fiore”, ideato dall’assessorato all’Ambiente a guida di Crescenzo Presutti, che si strutturerà in tre sezioni: balconi e davanzali, fotografia e vetrina.

Tutti i dettagli su come partecipare, il bando e il regolamento, saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà nella sala consiliare del Comune, mercoledì 16 maggio, alle 12.