La curva nord dell’Avezzano calcio rende omaggio a Matteo Mirasole [photogallery + video]

Avezzano. Domenica pomeriggio, prima della prepartita con il Pineto in cui purtroppo l’Avezzano ha visto sfumare il sogno della promozione in serie C, la curva Nord di Avezzano ha reso omaggio a Matteo Mirasole, il giovane avezzanese venuto a mancare il 7 giugno 2017, nella clinica di Colle Cesarano a Villa Adriana di Tivoli in circostanze ancora tutte da chiarire.

Dieci minuti prima della partita i familiari e gli amici più stretti di Matteo hanno srotolato uno striscione al centro dello stadio dei Marsi, in cui hanno chiesto giustizia per la morte di Matteo Mirasole, mentre dalla curva si sono alzati numerosi e commuoventi cori in ricordo di “bomba”, nome con cui era conosciuto tra i suoi amici e tra i tifosi della curva biancoverde. A seguire le foto e il video della celebrazione. @francescoproia