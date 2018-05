“Li nepute de lo sinneco”, la nuova commedia dialettale della compagnia teatrale “anch’io”

Avezzano. Sabato 19 maggio, presso il teatro dei Marsi, andrà in scena la commedia teatrale “Li nepute de lo sinneco”, basata sulla celebre commedia di Eduardo Scarpetta. Dopo la divertente commedia “uomo e galantuomo” dell’anno scorso, l’associazione culturale “anch’io” presenta questa nuova commedia, in dialetto napoletano, diretta da Antonio Scatena. La storia è ambientata a Pozzano, piccolo centro dove il sindaco don Ciccio Sciosciammocca, ha due nipoti che non ha mai conosciuto: Felice e Silvia.

Don Ciccio ha deciso di lasciare la sua eredità solo a Felice che, durante il viaggio per incontrare lo zio, bacia casualmente una giovane ed ora è inseguito dal fratello di questa che gliela vuole far pagare. Per sfuggire alle ire del fratello della giovane, Felice si traveste. Silvia saputo di essere esclusa dall’eredità, prova con l’inganno a sostituirsi a Felice e presentarsi così all’ingenuo zio. Nel corso della commedia la trama si intriga sempre di più sino alla conclusione finale. I biglietti sono in vendita presso i punti autorizzati Agenzia Frezzini Viaggi (Avezzano), Tabaccheria Azzurra (Avezzano), Tabaccheria Frabotta (Capistrello) e

Bar Gualtiero (Magliano dei Marsi) al prezzo di 10 € per gli adulti e 5 € per i ragazzi fino a 13 anni. Francesca Salvati