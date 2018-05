Grande partecipazione per le giornate ecologiche ovindolesi, raccolti mobili abbandonati e immondizia nel verde

Ovindoli. Tutti insieme per dire basta all’abbandono dei rifiuti. E’ stato un sabato impegnativo, quello appena passato, per gli abitanti di Ovindoli. Un gruppo di volontari, di cui fanno parte anche diversi alpini, ha deciso di darsi da fare per cancellare le tracce dell’incuria e del degrado dalla montagna. Con il patrocinio del Comune di Ovindoli e il supporto della Protezione civile e di tutte le associazioni de territorio è stata organizzata la prima giornata ecologica.

Dalle aree verdi che circondano Ovindoli sono stati tirati fuori divani, pneumatici, macchine a gas e centinaia di sacchetti pieni di rifiuti. I volontari sono stati divisi per territori e poi si sono incontrati a pranzo per fare un bilancio della prima edizione delle giornate ecologiche che sicuramente saranno ripetute quanto prima.