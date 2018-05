Trail sovramontino sulle dolomiti bellunesi, Annalisa Cipollone conquista il secondo posto

Avezzano. Dalla Marsica alle montagne bellunesi a un soffio dalla vittoria. Annalisa Cipollone mette a segno un altro bel risultato. Questa volta è arrivata fino alle dolomiti per gareggiare su un tracciato con 1.200 metri di dislivello. L’atleta sul percorso di 10 chilometri è stata battuta solo dalla professionista azzurra dello sci di fondo Anna Comarella, che ha partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang, e seguita dalla sovramontina Erica Antoniol. Un’altra grande soddisfazione per la Cipollone che per soli 53 secondi non ha conquistato il gradino più alto del podio.