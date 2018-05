Scuola, sport e natura per gli alunni di Magliano, con l’orienteering e l’arrampicata alla scoperta del territorio

Magliano de’ Marsi. L’Istituto G. Di Girolamo, con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Scurcola Marsicana e Magliano de’ Marsi, ha organizzato nelle giornate che vanno dal 21 al 26 Maggio una settimana della cultura sportiva per tutti gli alunni della primaria e dal 14 al 19 maggio per quelli della secondaria di primo grado. L’iniziativa ha la finalità di educare i ragazzi alle attività motorie di vario genere per favorire le conoscenze di nuove discipline sportive e una consapevolezza maggiore del proprio corpo e della coordinazione; l’esperienza all’aria aperta avrà l’ambizione di far sentire i nostri alunni liberi di scoprire, di socializzare e di obbedire alle regole che lo sport così come la vita di ogni giorno possiedono.

Un momento particolarmente significativo sarà quello dedicato all’orienteering, con il prof. E. Maddalena, responsabile preparatore di docenti e alunni, che vede coinvolte la geografia, la capacità di muoversi in modo adeguato, la matematica per la soluzione di semplici enigmi e le scienze. I ragazzi muovendosi consapevolmente in uno spazio “particolare”, devono essere in grado di scoprire un ambiente per loro nuovo con un approccio sensoriale e razionale. Durante queste giornate di sport i ragazzi si cimenteranno anche nell’arrampicata, azione istintiva ed innata nei bambini, che porta alla scoperta della dimensione verticale. Questa attività sportiva ha come principale obiettivo quello di valorizzare gli aspetti formativi del carattere e dell’educazione psico-fisica, in quanto agisce positivamente sulla valorizzazione dell’attenzione, intuizione, memorizzazione, capacità decisionali e senso di responsabilità. Sport e natura: è questo il binomio che la scuola cerca di presentare con questa iniziativa per la promozione culturale e ludica del territorio in cui si opera. L’evento ha come obiettivo quello di spingere le nuove generazioni verso uno sport sano, non competitivo, che sia un momento di conoscenza e di incontro, di amicizia vera e solida in uno scenario che solo il nostro territorio può offrire: lo sviluppo delle potenzialità delle nostre zone interne e il loro sfruttamento futuro, in vista di nuove opportunità di lavoro passano, inevitabilmente da qui. @francescoproia