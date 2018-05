L’Avis scende in piazza per donare, manifestazione di volontariato e solidarietà a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Ieri mattina, in piazza Umberto I, si è svolta un’iniziativa dell’Avis Luco, all’insegna del volontariato. L’associazione ha fatto posteggiare un’autoemoteca in piazza, che ha così permesso ai cittadini di donare il sangue in maniera più agevole.

I luchesi hanno risposto con piena partecipazione, sempre pronti quando si tratta di compiere un gesto d’amore così importante verso la comunità e il prossimo. Oltre ai donatori abituali altre persone si sono avvicinate all’autoemoteca, interessatesi soprattutto in seguito alla campagna di informazione e sensibilizzazione avviata da un anno circa nel territorio comunale dalla sede cittadina dell’Avis. La presidente Loreta Di Battista e il direttivo, soddisfatti del risultato raggiunto, ringraziano tutta la cittadinanza e l’amministrazione comunale per la numerosa partecipazione all’evento, invitando di nuovo tutti coloro che volessero donare per il prossimo Agosto, durante le feste patronali, in cui l’iniziativa verrà ripetuta. Francesca Salvati