Fallisce l’azienda dell’ex senatore e vicesindaco Filippo Piccone, salvati i 100 posti di lavoro alla Korus Spa

Celano. Fallisce la Korus Spa, azienda di Filippo Piccone con sede a Roma, leader nella produzione delle finestre in Italia. Il Tribunale di Roma l’ha dichiarata fallita all’inizio di maggio. L’ amministratore per salvare l’azienda ha chiesto al Tribunale romano il concordato preventivo e per questo il giudice, Angela Coluccio, ha nominato i commissari giudiziali Roberto De Martino e Andrea Cutelle.

Nell’udienza “per adunanza creditori” del 30 gennaio scorso i commissari hanno depositato una relazione con la quale appunto dopo aver analizzato i debiti della Società si mostravano favorevoli a concedere il concordato. E questo grazie all’impegno finanziario di tutta la famiglia Piccone chiamata a salvare l’azienda leader.

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, al fine di salvaguardare la continuità aziendale- scrivono i commissari- oramai fortemente compromessa anche dall’impossibilità di continuare a finanziarsi presso il sistema bancario e di avere fisiologici rapporti commerciali con clienti e fornitori, alcuni membri della famiglia Piccone, che avevano già avviato un percorso di commercializzazione di prodotti similari, hanno costituito una nuova società, la Kompany Srl, per cercare di mantenere, recuperare e implementare la rete commerciale, concentrando tutta la produzione sulla Korus Spa, attraverso un accordo commerciale con la Kompany Srl e che rappresenta di fatto oggi l’unico cliente.

Ciò ha consentito di mantenere la struttura operativa e gran parte della struttura organizzativa che si è messa interamente al servizio della nuova realtà – Kompany Srl – che, di fatto, costituisce oggi l’unico suo cliente, così da garantire gli attuali livelli produttivi ed occupazionali della Korus Spa (circa 100 dipendenti). Per quanto precede i sottoscritti Commissari esprimo un giudizio complessivamente favorevole alla proposta di concordato in continuità della Korus Spa con apporto di finanza esterna>.

Alla luce dei debiti, il Tribunale però non ha accolto le stime e le proposte e ha dichiarato il fallimento della Korus Spa che da trent’anni operava nel settore delle finestre in alluminio con grande successo. Nella relazione dei commissari si precisa che la Korus si è indebitata per la cifra di 34milioni così distribuiti: 17milioni di euro debiti tributari e previdenziali, banche 9milioni di euro, fornitori 5 milioni di euro, altri debiti circa unmilione.

La società è nata nel 1998 e è stata pensata e realizzata dall’ex Senatore di Forza Italia Filippo Piccone che per tanti anni è stato anche sindaco di Celano e ne è l’amministratore unico. Le sedi principali dell’azienda sono a Roma e a Sabaudia ( provincia di Latina) dove è stato realizzato un sito industriale di circa 40mila mq, completamente attrezzato con dotazioni impiantistiche di primordine e con una forza lavoro di circa 100 unità. Un’azienda che nel periodo boom ha dato lavoro anche a 150 unità ed era riuscita da inserirsi con i suoi prodotti non solo non solo nel territorio nazionale ma anche in quello internazionale. Poi la crisi dell’edilizia ha di fatto nel tempo prodotto un buco finanaziario irrecuperabile.