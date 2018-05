Ubriaco si schianta contro l’auto della polizia dopo la discoteca. Nei guai 5 giovani marsicani

Avezzano. Si sono schiantati contro l’auto della polizia dopo una serata tra a amici trascorsa in un locale. E’ accaduto intorno alle 5 di questa mattina in via XX settembre. Gli agenti hanno riportato solo qualche escoriazione mentre il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test. Dalle analisi eseguite è emerso che il giovane marsicano era alla guida della sua auto sotto effetto di sostanza alcoliche. Per lui è scattata una denuncia.

Sull’auto viaggiavano altri quattro giovani marsicani che sono stati identificati. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Avezzano che ha ricostruito la dinamica dell’incidente. La Toyota Yaris è finita contro la macchina della polizia subendo danni ingenti. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi, anche grazia agli airbag che si sono aperti all’impatto.