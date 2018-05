Il piccolo campione di boxe De Foglio premiato dall’amministrazione di Magliano de’ Marsi

Magliano de’ Marsi. Il piccolo campione di boxe De Foglio premiato dall’amministrazione comunale di Magliano de’ Marsi. Il primo cittadino, Mariangela Amiconi, ha ricevuto ieri mattina nella sala consiliare del municipio il giovane atleta di Magliano, Luigi De Foglio, campione di boxe. De Foglio è salito sul gradino più alto del podio del torneo nazionale Italia, trofeo Alberto Mura, per la categoria school boys. Per questo l’amministrazione comunale e il sindaco gli hanno voluto conferire un riconoscimento accogliendolo in Comune e consegnandogli una targa ricordo per questa grande vittoria che segnerà positivamente la sua carriera nella boxe.