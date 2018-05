Cresce l’attesa per la prima edizione di Miss sorridi con noi, il 2 agosto l’inconorazione

Avezzano. Cresce l’attesa per la prima edizione di Miss Sorridi Con Noi, il progetto organizzato dall’Associazione Culturale Immagine a cura del fotografo Antonio Oddi. L’evento rappresenta una delle più attraenti proposte nel panorama culturale abruzzese, in quanto celebra l’importanza della solidarietà e della condivisione a 360 gradi. La primissima Miss Sorridi con Noi verrà incoronata giovedì 2 agosto nell’ambito della Settimana Marsicana, la manifestazione targata Pro Loco che si terrà nel Parco Torlonia di Avezzano dal 30 luglio al 5 agosto.

Durante la serata, presentata dal noto giornalista Rai Paolo Notari, ci saranno tante soprese per il pubblico marsicano, dagli ospiti alle performance degli artisti sul palco: special guest dell’evento sarà la Miss del Sorriso, una promettente ragazza che il pubblico potrà conoscere nella sua veste di reginetta del sorriso: un compito molto importante, perché per un anno sarà in tour negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole dell’infanzia e nei centri per pazienti disabili con lo scopo di prendersi cura delle persone che hanno “fame” di semplici gesti, come un sorriso, circondandole d’affetto e allegria.

Durante la manifestazione, un’altra importante iniziativa andrà ad aggiungersi al ricco programma della serata: grazie alla generosità del Conapi L’Aquila, l’Associazione Sindacale Datoriale della provincia di L’Aquila, verrà donato uno speciale riconoscimento ad un Super Nonno, distintosi nell’arco della vita per aver dato, attraverso il proprio talento e la propria generosità, un apporto importante in campi che vanno dallo sport alla cultura, dall’arte alla solidarietà. In un contesto di forte individualismo come quello che viviamo oggi, questa iniziativa si traduce in una scelta di civiltà che mira a valorizzare la figura dell’anziano come risorsa per la comunità, come un concentrato di saggezza e memoria storica. Attraverso la premiazione con una targa-omaggio, verrà dunque rappresentata appieno la voglia di prendersi cura degli anziani, portatori sani di quella gioia nel dare e di vivere fondamentale per guidarci nelle esperienze della vita.

“Come associazione siamo felici di poter collaborare alla realizzazione di questo nuovo progetto del noto fotografo Antonio Oddi, perché è un’iniziativa che mette al centro il comparto sociale e lo fa donando un sorriso a chi ha nel volto i segni della vita”, scrive in una nota il presidente del Conapi L’Aquila, Rosa Pestilli, in merito al progetto ‘Miss Sorridi con Noi’, che ha ricevuto il patrocinio dell’associazione datoriale sindacale da lei presieduta. “Seguiremo da vicino tutte le fasi di questo progetto che culminerà in una serata speciale, alla quale non faremo mancare la nostra presenza”.

“Non posso che ringraziare il Conapi L’Aquila e la sua presidentessa Rosa Pestilli per una partecipazione che mi fa onore e mi rende davvero felice – ha dichiarato entusiasta Antonio Oddi – la presenza attiva di un’associazione così affermata nel panorama del territorio regionale e nazionale, non può che dare lustro a questo mio nuovo progetto solidale. Vi aspetto tutti alla manifestazione del 2 agosto a partire dalle 21:30, per una serata da non perdere in compagnia di tanti ospiti e sorprese speciali”.