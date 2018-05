Picchiato davanti a un locale da un 42enne, giovane marsicano finisce in ospedale con trauma cranico

Balsorano. Una parola di troppo e si è scatenata l’ira di un uomo che lo ha aggredito e picchiato davanti a un locale. In ospedale è finito un giovane di Balsorano, 18enne, pestato nella serata di ieri in via Chigi Nobile, nel centro storico di Isola Liri, dopo una lite verbale con un 42enne del posto. Il giovane è stato soccorso dai volontari della Misericordia e trasportato al Santissima Trinità di Sora per le cure del caso.

Sarebbe stato colpito da calci e pugni su tutto il corpo. Qualcuno avrebbe anche visto un coltello ma non ci sono state ferite da arma da taglio. Il ragazzo marsicano ha riportato contusioni in più parti del corpo e un trauma cranico. Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri che stanno cercando di fare luce sull’accaduto e di individuare il responsabile che sarà denunciato per lesioni.