Stasera, al Teatro dei Marsi, il concerto del tenore Lorenzo Martelli, vincitore del 24°Festival di Avezzano

Avezzano. Stasera alle 21, al Teatro dei Marsi, il concerto del giovane tenore marsicano Lorenzo Martelli. Accompagnato dall’Armelis Pop Orchestra diretta dal M°Corrado Lambona, il neo vincitore del seguitissimo Festival di Avezzano 2018 che tanto successo ha riscosso in occasione della recente 24^ edizione, canterà alcune cover famose e suoi brani inediti. Il concerto, patrocinato dal comune di Avezzano, sarà presentato da Luca Di Nicola che anni orsono, scopri’ in occasione di un evento presentato in un centro marsicano, il giovane talentuoso di origini tagliacozzane. L’ingresso in teatro costa 10 euro.