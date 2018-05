Guidava senza mai aver avuto la patente fino all’età di 40 anni, marsicano scoperto dai carabinieri

Tagliacozzo. Nella serata tra venerdì e sabato, la Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione delle stragi del sabato sera. Diverse pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti si sono concentrate sul territorio tra Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi, ove hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici, effettuato posti di controllo e soprattutto hanno svolto attività preventiva contro furti e rapine.

Sono state controllati numerosi autoveicoli e persone, molti dei quali sanzionati per irregolarità al codice della strada, tra cui un 40enne del luogo trovato a bordo del proprio veicolo senza a ver mai conseguito la patente di guida. Durante il servizio due automobilisti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avezzano per guida in stato di ebrezza alcoolica, in quanto, controllati a bordo delle rispettive autovetture, sono stati trovati in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso delle sostanze alcooliche. Si tratta di un 21enne e di un 36enne del luogo.