Le Vibrazioni in concerto nella Marsica, la band in tour il 23 giugno a Civitella Roveto

Civitella Roveto. Dopo il Festival di Sanremo e il tour primaverile, prosegue il viaggio live della band italiana Le Vibrazioni, che quest’estate si esibiranno nei principali festival musicali. La tournée, che prevede il passaggio nella Maarsica, riprenderà il primo giugno da Novara. Poi Le Vibrazioni si esibiranno il 2 a Locarno, il 3 a Ravarino (Modena), il 6 a Napoli, il 9 a Brescia e il 10 a Canepina (Viterbo). Anche i marsicani, però, potranno ascoltare un concerto live. Infatti il 23 giugno la band sarà a Civitella Roveto. I live proseguiranno fino a settembre in tutta Italia e il calendario degli appuntamenti è in continuo aggiornamento.

In scaletta non mancheranno le grandi hit che hanno fatto la storia del gruppo, da “Dedicato A Te” a “Vieni Da Me”, passando per “In Una Notte d’Estate”. Inoltre, il 24 maggio Le Vibrazioni e il loro nuovo album “V” saranno protagonisti di un concerto in esclusiva al Veraclub Scoglio della Galea in Calabria in collaborazione con Radio Italia. Il live sarà trasmesso su Radio Italia solomusicaitaliana venerdì 25 Maggio alle ore 21.