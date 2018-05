Al via la campagna di sensibilizzazione di Tekneko e Comune di Avezzano per dire basta all’abbandono dei rifiuti

Avezzano. Campagna di sensibilizzazione di Tekneko e Comune di Avezzano con immagini shock contro l’abbandono dei rifiuti. L’iniziativa, che da mesi la società che gestisce il servizio di igiene urbana sta portando avanti in città, prevede una serie di azioni ad Avezzano e nelle frazioni. Da ottobre Tekneko ha raccolto più di 1.200 quintali di rifiuti nelle discariche abusive e in queste settimane sta promuovendo attività per dire basta alle cicche di sigarette buttate in strada, alle deiezioni canine e ai cestini pieni di buste di indifferenziato. “Stiamo cercando di adottare tutta una serie di iniziative per bloccare questo fenomeno”, ha commentato l’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti, rivolgendosi ai ragazzi della II G della scuola media Corradini, accompagnati dalla professoressa Luisa Di Domenico, “ambiente e salute vanno messi in relazione proprio come ci insegna la storia. Dobbiamo capire che ogni rifiuto che produciamo può avere una seconda vita”.

Per la nuova campagna “Lotta all’abbandono dei rifiuti” Tekneko ha voluto provocatoriamente realizzare dei manifesti, che verranno appesi in tutta la città, con scenari simbolo di Avezzano, come il Velino, coperti da poltrone, water e mobili abbandonati. Alla presentazione hanno preso parte anche gli assessori Angela Salvatore e Felicia Mazzocchi e Silvia Cardarelli di Ambecò. “Mi preme ringraziare l’assessore Presutti per il suo impegno costante, è un vero vulcano”, ha precisato il presidente di Tekneko Umberto Di Carlo, “devo dare atto dell’entusiasmo e del coinvolgimento che trasmette in quello che fa. Una campagna così incisiva non era stata mai fatta ad Avezzano. Non dovrebbero essere solo gli addetti alla sicurezza a reprimere chi abbandona i rifiuti ma ognuno di noi”.