Accoltellati nel sottopasso dopo una lite, ferite due persone. Paura alla stazione, due stranieri denunciati

Avezzano. Violenza e paura anella zona della stazione ad Avezzano. Hanno litigato per motivi non chiariti, forse per aver fatto abuso di alcol, e la situazione è degenerata tanto che hanno iniziato ad aggredirsi a copi di fendenti. Alla fine sono rimasti a terra feriti e sanguinanti a causa delle coltellate ricevute. Si tratta di due stranieri di nazionalità marocchina. Una scena surreale tanto che alcuni passanti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Avezzano che, una volta sul posto, si sono trovati davanti gli stranieri a terra sanguinanti e hanno chiesto l’intervento del 118. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove sono state suturate le ferite che hanno riportato. Le loro condizioni non sono gravi e i due nordafricani sono stati dimessi con una prognosi di alcuni giorni. Per loro è scattata una denuncia per aggressione.