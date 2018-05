Tagliacozzo. Allagamenti zona Giorgina a Tagliacozzo, operative due squadre della protezione Civile di Tagliacozzo che stanno operando con le idrovore associative per svuotare alcuni garage sommersi dall’acqua caduta nel primo pomeriggio di oggi. La situazione del maltempo, in queste ore, a causa di una pioggia battente ha creato numerose difficoltà anche in altre zone della Marsica.