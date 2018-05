Avezzano. Appuntamento per domenica alle 16, allo Stadio dei Marsi con l’incontro di Calcio tra l’Avezzano calcio e l’A.S.D. Pineto calcio valido per la semifinale play-off per il passaggio in serie C.

“È un evento che manca da tanto nel nostro territorio”, commenta l’assessore allo sport, Angela Salvatore, “ci sono tanti punti in cui acquistare i biglietti e sostenere così la nostra squadra di calcio. Domenica aspettiamo al Dei Marsi tutta la città!”