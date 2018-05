La presidente Cosimati riceve i piccoli studenti dell’istituto Giovanni XXIII-Vivenza nell’aula consiliare del comune

Avezzano. Bimbi con il naso all’insù nell’aula consiliare, grazie al tour organizzato da Ambecò in collaborazione con l’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Vivenza, a guida del dirigente scolastico Angela Potenza, che ha fatto tappa anche in Comune.

Alcune classi, in totale 8, nei turni organizzati su 4 giornate diverse, sono state accolte nella sala in cui si riunisce il Consiglio comunale, dalla presidente Iride Cosimati, che ha ascoltato interessata le illustrazioni ai bimbi da parte della guida turistica, che si sono concentrate soprattutto sugli affreschi della sala che rappresentano la storia della città, per poi rispondere alle domande e alle curiosità dei piccoli studenti. La presidente Cosimati ha fatto sedere i bimbi sugli scranni, al posto dei consiglieri e degli assessori, permettendo così al vero “futuro” della città, di “toccare con mano”per un giorno, la vita istituzionale della casa di tutti i cittadini.