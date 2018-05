Le ultime novità per i casinò online in Italia

Tra le molte novità che riguardano il circuito virtuoso del gioco d’azzardo, la maggior parte interessa il segmento del gioco online. Sempre più presente nelle abitudini degli utenti rigorosamente maggiorenni, l’utilizzo dei siti di gioco è diventato una costante sia nel nostro Paese che nel resto d’Europa. Lo dicono le cifre che fanno riferimento al biennio 2015-2017 e che possono essere equiparate anche al primo trimestre del 2018, che vede un’ulteriore crescita per quanto riguarda il gambling online. Sono dati che riguardano nello specifico la realtà italiana, che rappresenta al momento uno dei mercati emergenti più significativi a carattere europeo.

Tra i giochi maggiormente praticati e diffusi troviamo le slot machine, il blackjack e naturalmente il poker, con un ritorno rispetto alla stagione precedente, e dati in calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il gioco più praticato all’interno del contesto delle attrattive da casinò si conferma ancora una volta la roulette: regina dei giochi da casinò terrestre e digitale online. Iniziare a giocare a roulette a Voglia di Vincere è davvero molto semplice e immediato, soprattutto grazie alla versione digitale online offerta.

Il gioco online sta ottenendo sempre più seguito e consenso per diversi motivi, uno su tutti dato dal fatto che la tecnologia moderna offre a tutti gli amanti del gioco, in ogni tipo di accezione, di poter vivere l’esperienza del casinò restando comodamente a casa propria. Non solo. Oggi, infatti, sempre più persone sperimentano il gioco direttamente da app per smartphone e tablet, quindi in piena libertà e mobilità, magari durante una noiosa attesa oppure durante un viaggio in treno mentre si stanno recando a casa o al lavoro. Giocare online, del resto, si basa proprio su un principio di disponibilità immediata e di privacy, che rendono l’esperienza del casinò virtuale estremamente appetibile. Lo dimostrano anche i dati che si riferiscono al biennio precedente e che si riflettono anche nei dati odierni: va notato, a questo proposito, che il 33% del traffico attuale proviene proprio da gioco effettuato in modalità mobile. I dati ci dicono anche che il gioco da casinò live è sempre più in fase calante, visto che le spese che una sala da gioco terrestre deve affrontare sono piuttosto alte. Tuttavia, grazie al segmento del gioco online, ci sono stati tornei e partite che sono passati dal territorio virtuale del web fino alle sale da gioco reali. Questo spiega in parte il successo del casinò online.

D’altro canto, però, va detto che, purtroppo, in Europa e in Italia il fenomeno del gioco illegale continua a essere presente e a rappresentare un pericolo reale, visto che l’unico gioco responsabile e autorizzato è quello dei casinò legali con regolare licenza AAMS. Tutto questo, non solo per ostacolare le mafie che grazie al gioco illegale proliferano, ma anche per via del fatto che l’unico modo per essere certi di poter vincere in modo sicuro è affidarsi a una sala da gioco terrestre oppure virtuale, collegata con l’ente AAMS, che fa da garante tra l’esercente e il giocatore.