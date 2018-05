LFoundry blocca stage e corsi di formazione in azienda, attesa per l’incontro di oggi con rsu e sindacati

Avezzano. LFoundry blocca stage e corsi di formazione in azienda. Non si stanno mettendo bene le cose in casa LFoundry dopo il calo di commesse dovuto alla riduzione della domanda da parte del cliente One Semi. Oltre al periodo di ferie per tutti i 1.500 dipendenti non sono stati rinnovati i contratti a 120 lavoratori interinali e, notizia delle ultime ore, sono stati anche bloccati stage e corsi di formazione. “I ragazzi dellle classi quarte e quinte dell’Istituto Industriale che stavano facendo l’alternanza scuola lavoro a LFoundry sono stati mandati a casa”, ha commentato Antonello Tangredi segretario della Fim-Cisl, “e l’azienda è stata costretta anche a bloccare i corsi di formazione per i dipendenti già finanziati Fondimpresa.

E’ la prima volta in 20 anni che succede una cosa del genere. Abbiamo lanciato l’allarme perchè l’azienda ci ha comunicato che c’è un problema e il numero di pezzi prodotti è di gran lunga inferiore a quelli di due mesi fa. Ci destabilizza sapere che anche in futuro gli standard non torneranno mai alla normalità. Lo scorso anno di questo periodo erano stati annunciati 100 posti di lavoro e oggi, oltre a non essere mai arrivati quei 100 posti, sono stati mandati a casa 120 dipendenti. Non dovremmo essere preoccupati?”. Tutto questo oggi, dalle 10, sarà oggetto di un incontro tra parti sociali e azienda.