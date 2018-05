I podisti si impossessano di Avezzano per la Stracittadina, ecco tutte le vie chiuse al traffico

Avezzano. Tutto pronto ad Avezzano per la sesta “Stracittadina di Avezzano”. La gara competitiva organizzata dai Runners Avezzano si terrà domenica 13 maggio e sarà dedicata alla memoria di due avezzanesi scomparsi: il piccolo campione di podismo Pietro Lisciani, morto prematuramente a 11 anni e Remo De Angelis, storico presidente della Podistica Avezzano e maestro di arti marziali. L’evento inizierà alle 8.30 in piazza Risorgimento, con la 5 km Run/Walk, gara non competitiva, a cui si aggiungerà “Nell’educazione un tesoro… passi di donna”, aperta a tutti, con area ludica baby e punto informativo a cura del reparto di Uro-ginecologia clinica dell’Immacolata di Celano.

Dalle 6 del mattino fino alla fine della gara ci sarà il divieto di sosta con rimozione in via Marconi dall’incrocio con via Corradini all’incrocio con via Marruvio. Dalle 7 al termine il divieto di sosta interesserà anche via Marconi, piazza della Repubblica, piazza Torlonia, via Mazzini, via Monte Velino, piazza Matteotti, via Garibaldi, via Corradini. Dalle 9.20 sarà vietato il transito su tutte le strade che fanno parte del percorso: via Marconi, piazza della Repubblica, piazza Torlonia, via Mazzini, via Monte Velino, piazza Matteotti, via Garibaldi, via Corradini e via Marconi. Il divieto di sosta sarà con rimozione forzata dei veicoli che intralceranno lo svolgimento della gara.