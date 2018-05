Il Rotary assegna il premio Cesare Paris alla guida alpina Pierluigi Taccone per il suo impegno a Rigopiano

Avezzano. Il Rotary Club di Avezzano ha organizzato per questo pomeriggio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Avezzano, la 27esima edizione del premio “Cesare Paris”, istituito dal compianto Past Governor Cesare Paris, già Presidente del Club di Avezzano, in memoria di tutti i soci scomparsi e con l’intento di rendere più incisiva la presenza del Rotary nella realtà territoriale della Marsica. Il Premio intende segnalare quelle persone fisiche o giuridiche che si siano distinte in uno dei seguenti settori di intervento: esemplare contegno professionale Promozione umana e sociale Tutela e recupero del patrimonio ambientale ed artistico Particolari attitudini artistiche.

Quest’anno il premio sarà assegnato alla Guida alpina e Istruttore tecnico del Soccorso alpino Pierluigi Taccone per l’impegno profuso in occasione della tragedia di Rigopiano. Pierluigi Taccone è stato nel primo gruppo di soccorso che ha raggiunto l’albergo e portato i primi aiuti, affrontando a piedi le molte difficoltà. Nella conviviale che seguirà presso il Ristorante Mammarossa in Via Garibaldi ad Avezzano, inoltre, verranno presentati due nuovi soci e un socio onorario.