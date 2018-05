Meteo Marsica 11-17 maggio : instabilità ed anche più fresco.

La fase di instsabilità che ha apportato tanta pioggia sul territorio Marsicano ( con forti temporali come nella giornata di Martedì scorso), in un certo senso sembra che vorrà continuare. In effetti tra Venerdì e Sabato avremo ancora spazio per dei temporali diffusi un pò ovunque, un pò meno Domenica sembra non tanto malaccio ma arriveranno delle fresche correnti da nord ovest che riporteranno del maltempo nei giorni appena successivi. Questo insomma il quadro della situazione in questa prima fase del mese di Maggio, in cui sta regnando l’instabilità. Domani, Venerdì 11, discreto al mattino, mentre dei temporali saranno ben presenti nelle ore del pomeriggio, venti da est, temperature stazionarie. Non cambierà granchè Sabato, che appare molto identico al giorno prima. Domenica invece potrà essere orientato più verso la variabilità, ma tuttavia qualche fenomeno isolato non sarà da escludere. I venti provverranno sempre dai quadranti orientali, temperature in calo dalla sera per l’arrivo di venti freschi da nord ovest. Lunedì, cielo tra poco nuvoloso e variabile con dei fenomeni dalla tarda mattinata in poi, piuttosto intensi verso sera. Venti da nord ovest, temperature in calo. Maltempo diffuso nel giorno seguente di Martedì, ove potrà a scendere anche qualche fiocco di neve sui monti oltre i 2000 m circa. Giornata molto fresca, venti dai quadranti orientali, temperature in leggero calo ancora. Tempo ancora instabile anche nei due giorni a seguire, anche se i fenomeni saranno più a carattere sparso e nel corso del pomeriggio, oltre che ad un aumento di alcuni gradi delle temperature.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.