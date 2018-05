Confcommercio invia scheda a imprenditori per raccogliere idee e progetti contro la desertificazione commerciale

Avezzano. “Riteniamo sia prioritario innalzare la qualità di vita nel Centro Urbano, quale luogo, di produzione di valori, non solo economici ma soprattutto culturali e sociali”. E’ quanto affermato in una nota stampa dal presidente di Confcommercio Roberto Donatelli. “Confcommercio già da anni lavora in questa direzione e la scheda che ha sottoposto agli imprenditori è una testimonianza chiara della volontà di riportare l’attenzione sul Centro Urbano della nostra città”, ha spiegato Donatelli, “per dare maggiore forza a questo lavoro, abbiamo chiesto ai nostri colleghi un contributo di idee e progettualità finalizzate al miglioramento del nostro Centro Urbano. Lo scopo di Confcommercio è combattere la desertificazione commerciale del Centro città, dando corpo ad una serie di strumenti che coinvolgono tutti gli attori in campo. Bisogna recuperare gli errori del passato e rimediare a scelte politiche sbagliate i cui effetti purtroppo si stanno vedendo oggi: dall’esagerata espansione dei centri commerciali, alla modalità di gestione degli affitti, fino alle politiche di chiusura del Centro. Quello che serve è credere nelle potenzialità del Centro Urbano”, ha aggiunto, “e cominciare ad investire fin da subito per rendere appetibile l’insediamento di nuove attività attraverso agevolazioni fiscali e facilitazioni burocratiche”. “Non solo”, conclude, “occorre introdurre la sosta di cortesia e sosta gratuita il sabato giorno di mercato, ma soprattutto una decisa azione contro il diffuso senso di insicurezza, la microcriminalità ed il degrato e della sporcizia delle vetrine vuote.