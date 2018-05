Prigioniera della paura, donna marsicana pedinata e minacciata dall’ex. Ammonimento della Questura

Avezzano. Era schiava della paura, pedinata e minacciata dovunque andasse. Per tale motivo si è rivolta al questore dell’Aquila che ha emesso un provvedimento di Ammonimento nei confronti di un 46enne, residente nella Marsica, diffidandolo dal portare avanti la propria condotta opprimente e molesta nei confronti di una donna, 43enne, sempre marsicana.

Il comportamento persecutore dell’uomo ha avuto inizio all’indomani dell’interruzione, da parte della donna, della relazione sentimentale tra loro intercorsa.

Violenze e minacce di morte sono stati un incubo per la donna così come continue attenzioni con veri e propri pedinamenti da parte dell’ex, che l’ha seguiva ovunque, persino nei luoghi dove svolgeva l’attività di volontariato, tanto da costringerla a cambiare radicalmente il proprio stile di vita.

Esasperata dallo stalker, si è rivolta agli agenti del Commissariato di Avezzano e della Divisione Anticrimine della Questura per porre termine agli atti persecutori di cui era oggetto, chiedendo l’adozione del provvedimento di ammonimento previsto dalla legge in materia di atti persecutori, quale strumento per arginare il fenomeno dello stalking.

La normativa vigente prevede l’adozione dell’ammonimento per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura