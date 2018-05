Capriolo a spasso di buon mattino nella riserva naturale grotte di Luppa a Sante Marie (video)

Sante Marie. Un piccolo esemplare di capriolo se ne va a spasso di buon mattino nella riserva naturale grotte di Luppa a Sante Marie. L’esemplare, che probabilmente non era solo, è stato avvistato mentre cercava di uscire dall’area protetta e attraversare la Tiburtina Valeria. Evidentemente il capriolo si era smarrito e vagava nel tentativo di ricongiungersi con gli altri esemplari che dimorano nella riserva. La scena surreale non è passata inosservata e immediatamente gli automobilisti lo hanno filmato fino a quando non è sparito tra la vegetazione.