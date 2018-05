Commercianti tra i banchi di scuola con Confcommercio per un percorso dedicato a competenze per competere

Avezzano. Il gruppo terziario Donna Confcommercio L’Aquila, di cui è presidente Gabriella Dell’Olio, ha organizzato ad Avezzano, per i propri associati, un percorso di formazione che ha come obiettivo il potenziamento delle abilità cognitive. Il percorso, dal titolo “Ritorno al futuro: competenze per competere”, prevede un’azione didattica ed un confronto strutturato sul pensiero analitico e sintetico e muoverà verso concetti di creatività e strategia.

Nelle quattro sessioni formative ed nei quattro follow up laboratoriali, i partecipanti saranno chiamati ad affrontare i temi della complessità del mercato iper-moderno e dei suoi effetti problematici sul nostro territorio. Gli incontri, che avranno inizio dal 14 maggio e si concluderanno il 17 settembre, si terranno presso la sede della Confcommercio di Avezzano e saranno animati da Fabrizio Lucci, un esperto sullo sviluppo delle competenze.