E’ ancora vittoria per l’Avezzano Tennis Team, trionfa 4-0 su Pescara

Avezzano. La squadra del capitano Gabriele Sorgi si riconferma con un sonoro 4-0 sull’Accademia Tennis D’Amore. Partita a senso unico sin dai primi colpi, infatti basta poco meno di un’ora al primo singolarista Riccardo Tomassetti per portare i marsicani in vantaggio, finisce 61 61 su Danilo D’Arcangelo. Ritrova la vittoria Alfredo Tomassetti che si impone agevolmente 61 62 sul pescarese Ernesto D’Amato, permettendo alla squadra verdeblu di portarsi avanti 2-0. E’ il turno del maestro “evergreen” Andrea Orlandi, di certo non ancora al top ma pur sempre un gran finalizzatore che non lascia neppure un game al suo avversario, concludendo 60 60 su Luigi Di Biase.

Nel doppio conclusivo, la coppia Sorgi Franco e Sorgi Gabriele s’impone sempre per 60 60 sugli avversari D’Arcangelo/Di Biase, mettendo il risultato in cascina. Da sottolineare il grande fair-play e la grande sportività dimostrata dalla squadra pescarese che, nonostante il punteggio sfavorevole e la sostanziale differenza tecnica ha offerto lunghi sgambi e colpi spettacolari, durante tutti e quattro i matches disputati. La soleggiata mattinata ha consentito di godersi all’aperto l’abituale “terzo tempo” offerto ai giocatori, dirigenti e sostenitori della squadra marsicana. Per gli avezzanesi, il terzo incontro del campionato si svolgerà il 20 Maggio in trasferta a Sulmona.