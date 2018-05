Avezzano. Panathlon Club Avezzano e Arma Carabinieri in una “due giorni” dedicata allo “Sport e alla legalità”. Nella prima giornata l’incontro è avvenuto durante una conviviale a cui hanno partecipato i soci del Club, familiari e ospiti, in un clima di riconoscenza e di ammirazione per la lodevole attività che i Carabinieri svolgono in tantissimi settori, compreso quello sportivo. Si è trattato di una specie di “anteprima” all’evento principale svoltosi il giorno successivo al Castello Orsini alla presenza degli studenti degli istituti scolastci della città. Hanno partecipato le più alte cariche dell’Arma dei Carabinieri: il generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, Comandante Interregionale Ogaden; il generale Michele Sirimarco, Comandante Legione Carabinieri Abruzzo-Molise , il colonnello Antonio Servedio, Comandante Provinciale L’Aquila; il commissario tecnico della nazionale femminile di pallanuoto Fabio Conti e il vice presidente del Coni regionale Vincenzo Di Cecco. Per il Panathlon Internazionale sono intervenuti il governatore dell’Area 7^ – Abruzzo-Molise Franco Tondini e il consigliere nazionale Pierluigi Palmieri. Ha fatto gli onori di casa il presidente del Club di Avezzano, Emi Di Stefano, ideatrice dell’evento e promotrice del rapporto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, il mondo della scuola e il Comune di Avezzano che ha patrocinato l’evento.

“Sport e legalità: incontro con il Gruppo Sportivo Carabinieri” è stato il tema della conferenza svoltasi al Castello Orsini nella seconda giornata, alla presenza di studenti, cittadini e autorità civili e militari. Hanno portato i saluti il presidente del Panathlon di Avezzano Emi Di Stefano, il generale VittorioTomasone, il prefetto Giuseppe Linardi, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, l’assessore comunale Leonardo Casciere. Sono intervenuti sul tema del convegno, il colonnello Gianni Massimo Cuneo comandante Centro Sportivo Carabinieri; il giornalista di Rai News 24 Enzo Cappucci; gli atleti olimpionici Rossella Fiamingo medaglia d’argento per la scherma (spada) a Rio de Janeiro 2016 e Luca Dotto campione europeo di nuoto 100 stile libero, che hanno risposto alle domande dei ragazzi in sala, rendendo ancor più vivace e interessante il dibattito. Il Panathlon Club Avezzano ha premiato alcuni studenti che si sono distinti per meriti sportivi. Ha moderato l’incontro Goffredo Taddei consigliere del Panathlon di Avezzano.