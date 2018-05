A Balsorano Enzo Salvi show per i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima

Balsorano. Il 12 maggio alle ore 21,30, Case Marconi, ci sarà lo show di Enzo Salvi in onore dei festaggiamenti della Madonna di Fatima.La notorietà del comico, su scala nazionale, arriva grazie al grande schermo dove interpreta da protagonistna Vacanze di Natale 2000″, seguito da “Body Guards”, Guardie del corpo, “Merry Christmas”,” Natale sul Nilo”, ” Natale in India”, “Le Barzellette ed il Ritorno del Monnezza”.Nel 1991 insieme a Mariano D’Angelo, fonda i “Mammamia che impressione”, duo che ha conquistato subito la piazza romana. Mammamia comme sto! è il tormentone di “Er Cipolla”, divenuto uno dei più celebri del Seven Show.Monica Virgilio