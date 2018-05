Il segretario Pd Giovanni Ceglie replica all’assessore Leonardo Casciere, durissima risposta alle accuse

Avezzano. È durissima la replica di Giovanni Ceglie, segretario del Pd avezzanese, alle accuse dell’assessore comunale alla sicurezza Leonardo Casciere in merito alla possibilità di una alleanza tra il Pd avezzanese e la coalizione di centrodestra. L’assessore Casciere si è infatti astenuto dal votare i consiglieri del Pd Ferdinando Boccia e Roberto Verdecchia alla guida della commissione bilancio.“I giochetti non mi appartengono”, aveva affermato l’assessore Casciere, “anche perchè per me fare l’assessore è un optional, ma voglio farlo coerentemente”. “Vorrei rassicurare l’assessore Casciere che è il Pd che non scende mai a compromessi quando si parla del bene della città”, ha replicato il segretario Ceglie, “contrariamente alla coalizione di centrodestra a cui lui appartiene e che sembra assemblata non su basi ideologiche politiche ma da una campagna acquisti in stile calcio mercato”. Ceglie ha poi affermato che i rappresentanti del Pd avezzanese, contrariamente a quelli dell’opposta fazione, mostrano coerenza con le loro scelte. Con le sue parole: non sono usi al “salto della quaglia”. Il segretario del Pd avezzanese lamenta inoltre che nella coalizione di centrodestra vige la regola dell’opportunismo, unico vero collante di una colazione altrimenti inesistente. (M.D.P.)