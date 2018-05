Il presidente del Consiglio Regionale Di Pangrazio al Castello Orsini per l’incontro “Sport e Legalità”

Avezzano. Il presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato questa mattina al convegno “Sport e Legalità – Incontro con il gruppo sportivo dei Carabinieri”, tenutosi al Castello Orsini di Avezzano. L’evento è stato organizzato dall’Arma dei Carabinieri, dal Panathalon International club di Avezzano e dal Comune di Avezzano. “La pratica sportiva nella società è di grande importanza. Soprattutto per i più giovani che, grazie a questa disciplina, imparano valori come rispetto e collaborazione”, ha affermato Di Pangrazio che ha poi aggiunto, “lo sport rappresenta anche uno straordinario strumento per diffondere la legalità e per promuovere valori nazionali come quelli dell’unità e del tricolore.” Giuseppe Di Pangrazio ha ricordato anche la manifestazione “Ambasciatori d’Abruzzo”, organizzata nel 2016 dal Consiglio Regionale, in cui è stata concessa un’onorificenza a Loreto Di Loreto, atleta paraolimpico e maresciallo dell’Arma dei Carabinieri originario di Castel Di Sangro, e alla presenza del generale dell’Arma dei Carabinieri Michele Sirimarco. “Un grazie va al gruppo sportivo dei carabinieri ed al loro Comandante”, ha affermato il presidente Di Pangrazio, “per l’importante contributo che offrono al nostro Paese in termini di successi sportivi ma soprattutto perchè concedono ai giovani l’opportunità di essere campioni nello sport ed al contempo portatori di prestigio al nostro Paese”. (M.D.P.)