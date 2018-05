Nuove offerte di lavoro al centro per l’impiego di Avezzano: tre prospettive per giovani disoccupati

Avezzano. Al centro per l’Impiego di Avezzano sono stamane pervenute alcune offerte di lavoro. La prima è quella di un impiego da parrucchiera in un negozio di Avezzano; il requisito è quello di avere una minima esperienza lavorativa; la tipologia contrattuale è a tempo indeterminato, tempo pieno. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it; bisogna precisare il codice dell’offerta cod. Sialav 3720; per informazioni, occorre contattare il numero 0863/410536.

La seconda offerta di lavoro è quella di addetto marketing in una azienda di Cappelle dei Marsi (AQ); i requisiti sono il diploma scuola superiore (preferibile), conoscenza discreta della lingua inglese, patente B e auto propria, buona conoscenza del pacchetto office, publisher, internet e social, gestione siti internet, età fino a 30 anni (preferibile); la tipologia contrattuale è un tirocinio di 6 mesi con possibilità di proroga; per le candidature occorre inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. Sialav 3843; per informazioni, telefonare al numero 0863/410536.

La terza offerta di lavoro è quella di impiegato tecnico in una azienda di Avezano; i requisiti sono l’iscrizione L.68/99 art.1, diploma di perito industriale, conoscenza base pacchetto office, conoscenza base autocad, età compresa tra 20 e 29 anni; la tipologia contrattuale è tirocinio a tempo pieno; per le candidature occorre inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. Sialav 3846; per informazioni, telefonare al numero 0863/410536. (M.D.P.)