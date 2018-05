La scuola secondaria di Ortucchio ospita i volontari della Croce Rossa. Un progetto per la prevenzione

Ortucchio. La scuola secondaria di primo grado di Ortucchio ha stamane aperto le porte alla Croce Rossa Italiana. Nell’ambito delle iniziative volte a celebrare la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, i volontari hanno incontrato i ragazzi di prima, seconda e terza media del Comune di Ortucchio. Insieme a loro hanno parlato delle origini della Croce Rossa e delle sue attività odierne passando attraverso i sette principi fondamentali che, da sempre, guidano i volontari nelle loro molteplici attività e iniziative: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità, universalità. L’obiettivo era di riflettere insieme sull’importanza della prevenzione, del rispetto della dignità umana e dell’inclusione sociale. “Parlare di noi è sempre un’occasione d’oro per far conoscere le priorità umanitarie alle quali cerchiamo di dare risposte concrete nelle nostre attività quotidiane”, ha commentato Gabriela Tabacco, presidente del comitato di Avezzano, che ha poi aggiunto “sensibilizzare e formare le nostre comunità rendendole sempre più sicure e in grato di auto proteggersi è uno tra i nostri obbiettivi. Affrontare tematiche delicate come la tutela e la protezione delle vittime della guerra e l’accoglienza dei migranti con i giovanissimi della nostra società è sicuramente il modo più bello per festeggiare la nostra festa: il compleanno di un uomo che, grazie alla sua caparbietà è riuscito a trasformare una folle idea in una realtà”. I volontari hanno poi ringraziato la direttrice della scuola e tutto lo staff didattico e per l’opportunità del confronto con i ragazzi e per l’accoglienza mostrata. (M.D.P.)