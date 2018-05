Taglio del nastro per la settimana del turismo a Tagliacozzo, eventi per tutta la settimana

Tagliacozzo. Taglio del nastro per la settimana del turismo a Tagliacozzo organizzata dall’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “A.Argoli”. Domani mattina alle 10 al teatro Talia con la presentazione degli eventi e i saluti della dirigente scolastica, Patrizia Marziale, delle autorità e dei docenti che hanno curato gli eventi. L’iniziativa, che lo scorso anno ha ottenuto un grande consenso di pubblico, andrà avanti fino a giovedì 17 maggio con eventi distribuiti tra la mattina e il pomeriggio. Nella giornata di domani verrà presentato il progetto “La via Tiburtina, la strada del successo” con una tavola rotonda sul tema “Il turismo tra storia, cultura e opportunità economiche”. Nel pomeriggio inizieranno i laboratori con gli studenti.

Venerdì la carovana dell’Itet si sposterà a Sante Marie dove alle 11.30, nella sala consiliare, ci sarà il gemellaggio con l’Istituto turistico europeo “Sallustrio Bandini” di Siena. Seguirà poi la presentazione del progetto “Corradino di Svevia per la pace” e poi la visita guidata al centro storico di Tagliacozzo. Nel pomeriggio è prevista la premiazione del concorso di poesia “Biondo Giovane e Impavido: Corradino l’ultimo degli Svevi”, poi la visita guidata alla riserva naturale grotte di Luppa a Sante Marie e un rinfresco offerto agli studenti dalla Pro Loco di Sante Marie. Sono previsti inoltre eventi di natura sportiva, visite nei luoghi sacri e di Alba Fucens, approfondimenti e presentazione di opere letterarie tematiche. La settimana del turismo si concluderà giovedì 17 con una visita guidata alle grotte di Beatrice Cenci di Cappadocia, altri incontri formativi e poi alle 12 con una conferenza stampa di bilancio dell’evento prevista a palazzo Ducale.