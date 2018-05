Al via i lavori per la nuova scuola a Cerchio, Cimino e Continenza: i cittadini potranno controllarli tramite le dirette social

Cerchio. Iniziati i lavori per la realizzazione della nuova scuola e palestra in località Giardino a Cerchio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Tedeschi, ha dato il via alla realizzazione della struttura che ospiterà le scuole materne, elementari e sarà dotata anche di una nuova palestra. “Per la realizzazione di questa nuova scuola”, hanno spiegato i consiglieri di maggioranza Fabrizio Cimino (delegato scuola) e Cristian Continenza (relazioni con il pubblico), “ il Comune spenderà 700 mila euro circa. La maggior parte di questi soldi sono proventi del comune, mentre per 200 mila abbiamo ricevuto dei fondi CIPE”.

Il sindaco Gianfranco Tedeschi, alla presentazione del progetto, aveva posto in evidenza che i fondi erano del Comune, una spesa importante per realizzare una delle opere più attese in paese. “I lavori”, hanno concluso Cimino e Continenza, “ verranno fatti seguire in diretta dai cittadini Cerchio e non solo, attraverso una costante pubblicazione di foto e video sui vari social”. Una struttura, quella che si sta realizzando a Cerchio, totalmente antisismica e moderna.